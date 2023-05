LDC: les compos officielles du choc Real Madrid-Man City

-Publicité-

Découvrez les compos officielles du choc entre le Real Madrid et Manchester City, ce mardi au Santiago Bernabeu, comptant pour les demi-finales aller de la Ligue des champions.

Ce mardi, le Real Madrid accueille Manchester City en demi-finales de la Ligue des champions. Alors que les Merengue nourrissent le rêve d’un 15e titre dans la plus prestigieuse compétition européenne, les Cityzens, quant à eux, aspirent toujours à remporter leur premier sacre. Cette nouvelle confrontation entre les deux équipes promet donc, une nouvelle fois, du grand spectacle. On se souvient encore de la victoire 4-3 des Mancuniens en Angleterre la saison dernière, à cette même étape de la compétition.

Pour ce match tant attendu, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a aligné son 4-3-3 classique. Thibaut Courtois prend évidemment place dans les cages. L’axe de la défense est occupé par David Alaba et Antonio Rüdiger qui remplace Militao, suspendu. Sur les côtés, on retrouve Camavinga et Dani Carvajal. Au milieu du terrain, le trio Kroos-Modric-Valverde est aligné, tandis que l’attaque est composée de Vinicius Junior, Karim Benzema et Rodrygo.

En face, Pep Guardiola opte pour un 3-2-4-1 avec Ederson Moraes dans les cages derrière Kyle Walker, Ruben Dias et Manuel Akanji. Rodri Hernandez et John Stones forment le double pivot. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan et Jack Grealish soutiennent Erling Haaland en attaque.

Les compos officielles

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius

Manchester City : Ederson – Walker, R. Dias, Akanji – Stones, Rodri – B. Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish – Haaland

