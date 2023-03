LDC: les compos officielles du choc Real Madrid-Liverpool

Découvrez les compos officielles du choc entre le Real Madrid et Liverpool ce mercredi soir (21h, GMT+1), comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

La phase retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions s’achève ce mercredi soir, avec notamment un choc entre le Real Madrid et Liverpool. Devant leur public du Santiago Bernabeu, les Merengue vont débuter la partie avec une avance confortable après leur victoire du match aller à Anfield sur le score de 5-2. De leur côté, les Reds, qui n’ont plus rien à perdre, vont tenter le tout pour le tout pour aller chercher une improbable qualification en quarts de finale de la C1.

Pour cette partie, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a opté pour son traditionnel 4-3-3. Benzema, absent contre l’Espanyol, est bien titulaire. Il est accompagné en attaque par Vinicius Jr et Valverde. Kroos et Modric sont titulaires au milieu de terrain. De son côté, Jürgen Klopp a aligné un quatuor offensif composé de Salah, Gakpo, Nunez et Jota.

Les compos officielles

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho – Modric, Camavinga, Kroos – Valverde, Benzema (c), Vinicius.

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Milner (c), Fabinho – Salah, Gakpo, Jota – Nuñez.