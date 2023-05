LDC: les compos officielles du choc Manchester City-Real Madrid

-Publicité-

Découvrez les compositions officielles du choc entre Manchester City et le Real Madrid, ce mercredi soir à l’Etihad, dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue des champions.

Ce mercredi à 20h (GMT+1), le Real Madrid et Manchester City se retrouvent à l’Etihad Stadium, à l’occasion de la manche retour des demi-finales de la Ligue des champions. Les deux équipes gardent intacte leur chance de qualification pour la finale, après le nul (1-1) au Santiago Bernabeu la semaine dernière, mais il faudra absolument gagner.

A domicile, les hommes de Pep Guardiola ont l’avantage de jouer à l’Etihad, une véritable forteresse pour eux cette saison. En face, les Merengues devront livrer une performance extraordinaire, comme lors de la double confrontation entre les deux équipes la saison dernière, pour avoir une chance de retrouver l’Inter Milan en finale.

Pour ce match, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a décidé de reconduire exactement le même onze que la semaine dernière, à une différence près. De retour de suspension, Eder Militao retrouve sa place en défense centrale au détriment d’Antonio Rudiger. Un choix étonnant de la part du coach Merengue, tant Rudiger a muselé Erling Haaland lors du match aller à Bernabeu.

De leur coté, les Sky Blues optent pour un 3-2-4-1 avec Ederson Moraes dans les cages derrière Kyle Walker, Ruben Dias et Manuel Akanji. Le double pivot est assuré par Rodri Hernandez et John Stones. Placé en pointe, Erling Braut Haaland est soutenu par Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan et Jack Grealish.

Les compos officielles

Manchester City: Ederson – Walker, R. Dias, Akanji – Stones, Rodri – B. Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish – Haaland

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga – Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema (cap.), Vinicius.

