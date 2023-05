LDC: les compos officielles de Milan AC-Inter, avec Onana

-Publicité-

Le Milan AC reçoit l’Inter Milan ce mercredi soir, lors de la deuxième affiche des demi-finales aller de la Ligue des champions. Découvrez les compos officielles de ce choc.

Après le match nul entre le Real Madrid et Manchester City (1-1) hier, la deuxième affiche des demi-finales aller de la Ligue des champions va opposer ce mercredi soir le Milan AC à l’Inter Milan à San Siro. C’est la troisième fois dans l’histoire que les deux géants italiens vont se croiser dans une phase finale de la Coupe aux grandes oreilles. Une rencontre qui s’annonce très indécise entre deux équipes très proches l’une de l’autre, en termes de niveau.

Pour ce choc, Stefano Pioli, l’entraîneur des Rossoneri de Stefano Pioli, a aligné son équipe en 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages derrière Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori et Theo Hernandez. Le double pivot est assuré par Sandro Tonali et Rade Krunic. Seul en pointe, Olivier Giroud est soutenu par Brahim Diaz, Ismaël Bennacer et Alexis Saelemaekers.

De leur côté, les Nerazzurri vont évoluer en 3-5-2 avec le camerounais André Onana dans les buts. Matteo Darmian, Francesco Acerbie et Alessandro Bastoni composent la défense alors que les rôles de pistons sont occupés par Denzel Dumfries et Federico Dimarco. Hakan Çalhanoglu est positionné en sentinelle auprès de Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan. Enfin, Edin Dzeko et Lautaro Martinez sont associés en attaque.

Les compos officielles

AC Milan : Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez – Tonali, Krunic – Brahim, Bennacer, Saelemaekers – Giroud

Inter Milan : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Dzeko, Martinez

