LdC: les compos officielles de Leipzig-Real Madrid

Le Real Madrid se déplace ce mardi (20h, GMT+1) sur la pelouse de Leipzig, pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des champions. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Ce mardi, le Real Madrid se déplace en Allemagne, pour affronter le RB Leipzig à l’occasion de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une rencontre pour la première place de leur groupe, les Merengues s’étant déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, après leur nul contre le Shakhtar Donetsk (1-1) il y a deux semaines. De son côté, Leipzig, deuxième de la poule derrière les Madrilènes, prendrait une belle option pour la qualification au tour suivant en cas de victoire.

Pour ce duel, Carlo Ancelotti a reconduit son système en 4-3-3 habituel, avec quelques changements. Thibaut Courtois retrouve sa place dans les buts Merengue en Ligue des champions. Juste devant lui, Militao, Nacho, Rüdiger et Lucas Vasquez sont alignés en défense. Au milieu de terrain, Toni Kroos et Tchouaméni seront accompagnés par Camavinga, qui remplace Luka Modric, légèrement blessé. Le trio d’attaque est formé par Vinicius Jr, Rodrygo et Asensio. De son coté, Leipzig évoluera en 4-2-3-1, avec la star Chistopher Nkunku titularisé d’entrée.

Les compos officielles

Leipzig: Blaswitch- Raum, Gvardiol, Orban, Simakan- Schlager, Haidara- Forsberg, Nkunku, Szoboszlai- Silva

Real Madrid: Courtois- Vasquez, Militao, Rudiger, Nacho- Tchouaméni, Camavinga, Kroos- Vinicius, Rodrygo, Asensio