LDC: les compos officielles de Inter Milan – AC Milan

Découvrez les compos officielles du choc entre l’Inter Milan et l’AC Milan, au Guiseppe Meazza, comptant pour les demi-finales retour de la Ligue des champions.

On connaîtra le premier qualifié pour la finale de la Ligue des champions ce mardi. En effet, l’Inter Milan accueille le Milan AC, dans son antre du Giuseppe Meazza, pour le compte des demi-finales retour de la compétition. Lors de la manche aller la semaine dernière, les Nerazzurri se sont imposés sur le score de 2-0 et n’ont plus qu’à tenir le résultat pour valider leur ticket pour la finale. En face, les coéquipiers d’Olivier Giroud ont besoin de réaliser un exploit pour pouvoir renverser la situation.

Pour cette rencontre, l’Inter Milan évoluera en 3-5-2 avec André Onana comme dernier rempart. Devant lui, Matteo Darmian, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni composent la défense alors que les rôles de pistons sont occupés par Denzel Dumfries et Federico Dimarco. Hakan Çalhanoglu est positionné en sentinelle auprès de Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan. Enfin, Edin Dzeko et Lautaro Martinez sont associés en attaque.

En face, Stefano Pioli organise son équipe en 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages derrière Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori et Theo Hernandez. Le double pivot est assuré par Sandro Tonali et Rade Krunic. La bonne nouvelle en attaque pour les Milanais, est la titularisation de Raphaël Leao. L’international Portugais était absent lors du match aller, et les supporters fondent beaucoup d’espoirs sur lui pour amener l’équipe vers la remontada. Les autres membres du secteur offensif de l’AC Milan, ce soir, sont Olivier Giroud, Junior Messias, et Brahim Diaz.

Les compos officielles

Inter Milan : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Dzeko, Lautaro Martinez

AC Milan : Maignan – Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez – Tonali, Krunic – Messias, Diaz, Leao – Giroud

