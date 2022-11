LdC: les 10 joueurs les plus rapides de la phase de poule, sans Kylian Mbappé et Vinicius Jr

L’UEFA a dévoilé ce mardi la liste des dix joueurs les plus rapides (en vitesse de pointe enregistrée) durant la phase de groupes de la Ligue des champions.

La phase de groupe de la Ligue des champions a pris fin depuis quelques jours déjà. Et après avoir dévoilé son onze type à cette étape de la compétition, l’UEFA a rendu publique ce mercredi son top 10 des joueurs qui ont été enregistrés avec la plus grande pointe de vitesse durant cette phase de poule. Et si on s’attendait à voir Kylian Mbappé ou encore Vinicius Jr, il n’en est rien.

C’est le jeune Ukrainien du Shakhtar, Mykhaylo Mudryk, à égalité avec Ousmane Dembélé, qui a été le joueur le plus rapide de ce premier tour de la Coupe aux grandes oreilles. Il a été flashé à 36,6 km/h, tout comme l’ailier du FC Barcelone. Le prodige portugais du Milan AC Rafael Leao complète le podium (36, 5 km/h). Véritable sensation de cette première moitié de saison du côté Real Madrid, Fede Valverde n’a pas seulement une lourde frappe, puisqu’il a été flashé à 36,3 km/h, faisant de lui le quatrième joueur le plus rapide de cette phase de groupe de la C1.

Pour le reste, on retrouve à la cinquième place l’explosif latéral gauche de l’OM Nuno Tavares (36,2 km/h), ex aequo avec le défenseur du Bayern Munich, Alphonso Davies. Karim Adeyemi (Dortmund) et Moussa Diaby (Leverkusen) devancent Rafa Silva (9è, 35,9 km/h). Le latéral Français du Bayern Munich, Théo Hernandez (35,7 km/h) , ferme ce classement.

Le classement complet

1. Mikhaylo Mudryk, Ousmane Dembélé (36,6km/h)

3. Rafael Leao (36,5 km/h)

4. Federico Valverde (36,3 km/h)

5. Nuno Tavares, Alphonso Davies (36,2 km/h)

7. Karim Adeyemi, Moussa Diaby (36,1 km/h)

9. Rafa Silva (35,9 km/h)

10. Théo Hernandez (35,7 km/h)