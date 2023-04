LDC: l’équipe type des quarts de finale retour, avec Rodrygo

- Publicité-

L’UEFA a dévoilé ce jeudi, l’équipe type des quarts de finale retour de la Ligue des champions, qui s’est achevé hier.

Les quarts de finale de la Ligue des champions ont pris fin mercredi dernier. Au terme de deux jours de compétition, quatre équipes ont finalement validé leur ticket pour le dernier carré, notamment le Real Madrid, le Milan AC, l’Inter Milan et Manchester City. Pour décrocher leur ticket, ces clubs ont pu compter sur les prestations de joueurs clé, qui ont composé l’équipe type de la semaine dévoilée par l’UEFA ce jeudi. On y retrouve toutefois, deux joueurs de Benfica, éliminé de la compétition.

L’instance aligne son onze type en 3-3-4, avec Thibaut Courtois dans les buts. Auteur d’une parade exceptionnelle contre Chelsea en première période, le portier belge a permis aux siens de conserver leur avance acquise à l’aller avant de tuer tout suspens lors du second acte. La défense est composée par le trio Di Marco (Inter), Nathan Aké (Manchester City) et Antonio Silva (Benfica).

Au milieu de terrain, on retrouve le maître à jouer de Manchester City, Kevin de Bruyne, qui a livré une nouvelle performance de haute volée contre le Bayern Munich. Il est accompagné par Barella (Inter Milan) et Fede Valverde (Real Madrid) qui a été élu homme du match contre les Blues. Enfin en attaque, Aurnes (Benfica) est aligné sur l’aile gauche. L’aile droite est occupée par le prodige du Real Madrid, Rodrygo, auteur d’un doublé contre Chelsea. Rafael Leao (Milan AC) et Lautaro Martinez (Inter Milan) sont alignés en double pointe.

L’équipe de la semaine