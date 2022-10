LDC: le trio MNM aligné d’entrée, les compos officielles de PSG-Maccabi Haifa

Découvrez les compos officielles de PSG-Maccabi Haifa, prévu ce mardi soir à partir de 20 heures (GMT+1), comptant pour la cinquième journée de la Ligue des champions.

Le Parc des Princes accueille ce mardi soir à 20 heures (GMT+1) le match entre le PSG et Maccabi Haifa. Une rencontre comptant pour la cinquième journée du groupe H de la Ligue des champions. A égalité de point avec le Benfica en tête du classement, les Parisiens se doivent de remporter cette partie pour espérer finir premier de leur poule. Tombeurs de la Juventus (2-0) il y a deux semaines, les Israéliens tenteront de leur côté de réaliser un nouvel exploit, cette fois-ci face au géant français.

Pour cette rencontre, l’entraineur du PSG, Christophe Galtier a opté pour un système à quatre défenses avec Hakimi et Bernat dans les couloirs et une charnière Marquinhos-Ramos. Aligné dans l’axe en remplacement de Marco Verratti, suspendu, Fabian Ruiz compose de son côté le milieu de terrain avec Vitinha et Sanches. Devant, Neymar évoluera encore en soutien du duo Messi-Mbappé.

De son côté, Bakhar présente un 4-2-3-1 pour le Maccabi avec un seul changement par rapport à la victoire contre la Juventus (2-0). Fani est préféré à David et Seck remplace Sundgren, blessé, dans une défense où deux Français prendront les côtés : Batubinsika et Cornud. Pierrot jouera de nouveau à la pointe de l’attaque.

Les compos officielles des deux équipes:

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat – Ruiz, Vitinha, Sanches – Neymar – Messi, Mbappé

Maccabi Haifa : Cohen – Batubinsika, Goldberg, Seck, Cornud – Lavi, Mohamed – Chery, Fani, Atzili – Pierrot