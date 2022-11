LdC: le Real Madrid torpille le Celtic et termine premier, le RB Leipzig corrige le Shakhtar

Le Real Madrid a humilié le Celtic Glasgow (5-1), ce mercredi à l’occasion de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, et a assuré la première place dans la poule F. De son côté, Leipzig a largement dominé le Shakhtar (4-0).

Pour le compte de la sixième et dernière journée de la Ligue des champions ce mercredi soir, la première place était en jeu dans le groupe F. A domicile, le Real Madrid avait besoin d’une victoire contre le Celtic Glasgow pour se rassurer, après ses deux derniers matchs sans succès, et pour terminer leader de sa poule. Et les coéquipiers de Karim Benzema, sur le banc au coup d’envoi, n’ont pas fait dans la dentelle, s’imposant sur le score sans appel de 5-1.

Après seulement 5 minutes de jeu, Jens touchait le cuir de la main dans sa surface, après une volée de Valverde. Penalty pour le Real Madrid, transformé par Luka Modric (1-0, 6e). Quelques minutes plus tard, Rodrygo doublait la mise pour les Madrilènes, également sur penalty (2-0, 22è). Menés au score, les Écossais ne rendait pourtant pas les armes dans cette première mi-temps, et se procuraient aussi un penalty à la 35e, mais Thibaut Courtois stoppait la tentative de Juranovic. A la pause la Casa Blanca avait fait le plus gros du travail.

Au retour des vestiaires, le Real Madrid prenait totalement le contrôle du jeu et s’offrait un véritable récital. Les protégés de Carlo Ancelotti inscrivaient trois nouveaux buts lors de ce second acte, par l’intermédiaire de Marco Asensio (51è), Vinicius Jr (62è) et Fede Valverde (71è). Jota réduisait l’écart à quelques minutes de la fin, sur un joli coup franc. Le Real Madrid termine donc cette phase de groupe de la meilleure des manières et leader.

Leipzig corrige le Shakhtar

Au même moment, toujours dans ce groupe F, le RB Leipzig se déplaçait sur la pelouse du Shakhtar Donetsk, même si la rencontre se jouait en Pologne en raison de la guerre en Ukraine. Les Allemands n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire du soir, s’imposant sur le score de 4-0. Christopher Nkunku (0-1, 10e), André Silva (2-0, 50e), Dominik Szoboszlai (3-0, 60e), et Dani Olmo (4-0, 68e) ont inscrit les quatre buts des visiteurs. Après des débuts ratés, Leipzig termine donc la phase de groupe sur une bonne note, avec seulement un point de retard sur le Real Madrid (1er).