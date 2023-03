LDC: le Real Madrid et Naples valident leurs tickets pour les quarts

Le Real Madrid a battu le Liverpool (1-0) ce mercredi soir, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Les Merengue décrochent leur ticket pour les quarts de finale, tout comme le Napoli vainqueur de l’Eintracht Francfort (3-0) dans l’autre rencontre de la soirée.

Il n’y avait plus vraiment de suspens avant ce huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool. Large vainqueur de la manche aller à Anfield sur le score de 5-2, les hommes de Carlo Ancelotti avaient déjà un pied en quarts de finale et devaient simplement se montrer solides pour valider leur ticket pour le tour suivant. Une mission parfaitement accomplie par les Espagnols qui se sont même imposés sur la plus courte des marges (1-0).

Les Madrilènes auront fait étalage de tout leur savoir faire dans ce match, face à des Reds qui n’ont jamais su se montrer réellement dangereux. Les coéquipiers de Karim Benzema contrôlaient tranquillement le jeu et Vinicius mettait à l’agonie Trent Alexander Arnold sur le côté gauche. Après une première mi-temps sans but, malgré plusieurs occasions, les Merengue trouvaient finalement la faille en fin de match.

Après un contrôle raté de Benzema, le ballon retombait dans les pieds de Vinicius qui ratait reprise de volée. Il en profitait cependant pour glisser le cuir à KB9 qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide (1-0, 80e). Le match prenait fin sur cette courte différence et le Real Madrid remportait sa double confrontation (6-2) pour se hisser en quarts.

Le Napoli trop fort pour Francfort

Dans l’autre rencontre de la soirée, le Napoli accueillait l’Eintracht Francfort. Déjà vainqueur de la manche aller (2-0), les Partenopei ont remis ça en maîtrisant les Allemands sur le score de (3-0) grâce notamment à un très grand Victor Osimhen. Le Nigérian plaçait d’abord une détente phénoménale pour l’ouverture du score (1-0, 45e+2), avant de s’offrir le doublé juste au retour des vestiaires (2-0, 53e).

Un peu après l’heure de jeu, Piotr Zielinski creusait définitivement l’écart en se faisant justice lui-même sur penalty, après une faute de Son (3-0, 62e). Le Napoli remportait ainsi sa double confrontation sur le score cumulé de 5-0 et décroche une qualification historique pour les quarts de finale. C’est en effet la première fois que le club italien atteint ce niveau de la compétition.