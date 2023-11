LDC: le Real Madrid et le Bayern se hissent en 8es, Manchester United au fond du trou

-Publicité-

La quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions s’est achevée ce mercredi soir. Après Manchester City, Leipzig et la Real Sociedad, trois autres cadors européens ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale.

Sans surprise, le Real Madrid rejoint le second tour de la Coupe aux grandes oreilles. Auteurs d’un parcours sans faute avant cette journée, les Merengue ont validé leur ticket en battant Braga, au Santiago Bernabeu, sur le score de 3-0. Dans un beau jour et menée par ses prodiges brésiliens, la Casa Blanca a fait la différence grâce à Brahim Diaz (27e), Vinicius Junior (58e) et Rodrygo Goes (61e).

L’autre cador européen à avoir décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions est le Bayern Munich. Tout comme Real Madrid, le club allemand réalise le sans-faute, en enchaînant un quatrième succès d’affilée dans la compétition contre Galatasaray (2-1). Dans une forme olympique, Harry Kane a signé les deux réalisations de son équipe (80e, 86e). L’Anglais compte déjà 18 buts et 7 passes décisives avec le Bayern cette saison. Les hommes de Thomas Tuchel sont même assurés de terminer à la première place de ce groupe A.

Manchester United s’enfonce dans la crise

Dans l’autre rencontre de cette poule A, Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Copenhague. Vainqueurs de leurs deux dernières rencontres toutes compétitions confondues, les Reds Devils voulaient se donner un peu plus de confiance en allant chercher un nouveau succès. Et tout avait bien commencé pour les anglais qui prennent deux buts d’avance en début de rencontre, grâce à un doublé Hojlund (3e, 28e).

Mais les Mancuniens vont retomber dans leurs travers et encaisse deux buts en toute fin de première mi-temps (45e, 45+9), avant de retourner aux vestiaires sur un score de parité. Lors du second acte, Bruno Fernandez, sur penalty (69e), permettait aux siens de reprendre l’avantage. Mais ce Manchester là est trop fragile et Copenhague va en profiter. Lukas Lerager (83e) égalisait pour les Turcs, avant que Bardghji (87e) ne délivre tout un stade. Après cette défaite, Manchester United est dernier de son groupe (avec 3 points).

Dans les autres rencontres du soir, Arsenal a battu Séville (2-0), grâce à des réalisations de Leandro Trossard (29e) et Bukayo Saka (64e). Les Gunners conservent leur place de leader du groupe B, devant Lens qui a été battu par le PSV (1-0). Enfin, l’Inter Milan a dominé le RB Salzbourg sur la plus courte des marges (1-0). Un succès suffisant pour les Italiens, qui seront de la partie pour le second tour de la CA.

