LdC: le Real Madrid chute contre Leipzig, Man City et Dortmund se neutralisent

Le Real Madrid a été battu par Leipzig (2-1) ce mardi, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. Dans l’autre rencontre à suivre de la soirée, Manchester City et Dortmund se sont séparés sur un score nul et vierge.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, le Real Madrid se déplaçait ce mardi en Allemagne pour affronter Leipzig, lors de la cinquième journée de C1. Un nul suffisait aux Merengues pour valider la première place du groupe F, mais ils ont été battus par des locaux motivés (3-2). Après 20 minutes de jeu, les allemands menaient par deux buts au tableau d’affichage grâce à Gvardiol (13è) et Nkunku (18è). Vinicius Jr réduisait le score en fin de première mi-temps (2-1, 44è).

MATCH à SUIVRE Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Club Brugge KV - : - FC Porto Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Inter - : - PLZ Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Eintracht Frankfurt - : - MAR Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 TOT - : - Sporting CP Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Barcelona - : - Bayern Munich Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Atletico Madrid - : - Bayer Leverkusen Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Ajax - : - LIV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Napoli - : - Rangers Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 WER - : - Hertha Berlin La Liga 2022-2023 Journée 12 Mallorca - : - Espanyol Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LEN - : - TOU Premier League 2022-2023 Journée 14 LEI - : - MAC La Liga 2022-2023 Journée 12 ALM - : - Celta Vigo Serie A 2022-2023 Journée 12 Napoli - : - Sassuolo Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 VfB Stuttgart - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 VfL Wolfsburg - : - VfL BOCHUM Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 RB Leipzig - : - Bayer Leverkusen Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 Bayern Munich - : - FSV Mainz 05 Premier League 2022-2023 Journée 14 BRE - : - WOL Premier League 2022-2023 Journée 14 BRI - : - CHE < >

Au retour des vestiaires, les Merengues tentaient de revenir dans le match, sans succès. Leipzig va même faire le break dans les dix dernières minutes, par l’intermédiaire de Timo Werner (81è). En fin de partie Rodrygo, sur penalty, inscrivait le deuxième but madrilène, mais c’était trop tard pour renverser la vapeur. Une défaite qui gâche le sans-faute du Real depuis le début de la saison, mais qui ne coûte pas encore la première place aux champions d’Europe en titre, qui ont un point d’avance sur leur rival du soir. De son côté, Leipzig prend une option pour la qualification en huitième de finale.

Toujours dans ce groupe F, le Celtic et le Shakhtar se sont neutralisés sur le score de 1-1. Un résultat qui assure la troisième place du groupe aux Ukrainiens, alors que le Celtic ne peut plus prétendre à quoi que ce soit. De son côté, Manchester City se déplaçait dans la Ruhr pour affronter le Borussia Dortmund dans un duel pour la tête de ce groupe G. Mais ce match a été peu spectaculaire et les deux équipes ont partagé les points, après leur nul (0-0). A noter le penalty manqué par Ryad Mahrez en deuxième période.

Enfin, l’AC Milan a signé une belle opération en s’imposant 4-0 sur la pelouse du Dinamo Zagreb après deux défaites de rang. Trois points qui permettent aux Lombards de se hisser à la deuxième marche du classement du groupe E et de ne dépendre que d’eux-mêmes lors de la dernière journée, où ils affronteront Salzbourg, qu’ils ont dépassé ce soir.