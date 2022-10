LdC: le PSG pulvérise le Maccabi Haifa et file en huitièmes, la Juventus prend la porte

Porté par son trio Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, le PSG a corrigé le Maccabi Haïfa (7-2) ce mardi, lors de la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions, pour se hisser en huitièmes. De son côté, la Juventus est éliminée après sa défaite (3-4) contre Benfica.

La cinquième journée de C1 se poursuivait ce mardi soir avec le PSG qui accueillait le Maccabi Haïfa au Parc des Princes dans le groupe H. Les parisiens devaient s’imposer pour décrocher leur ticket pour le tour suivant. Mission accomplie pour les protégés de Christophe Galtier qui ont balayé leur adversaire sur le score de 7-2.

Après un bon début de match des visiteurs, le PSG a pris les devants dans la partie en ouvrant la marque dès la 18è de jeu, grâce à Lionel Messi (1-0). Dans la foulée, Mbappé a doublé la mise d’une frappe en lucarne (2-0, 32e), puis Neymar y est allé de son but (3-0, 35e). Dans cette première mi-temps, le trio MNM était déjà très chaud, mais le Maccabi réduisait le score grâce à Seck (3-1, 38e). La Pulga a alors relancé la machine avant la pause (4-1, 43e).

Au retour des vestiaires, le champion de France levait un peu le pied, et les visiteurs en profitaient pour réduire une nouvelle fois le score (4-2, 50e). Le PSG va alors remettre l’accélérateur et inscrit trois nouveaux buts, Mbappé (5-2, 64e), Goldberg contre son camp (6-2, 67e) et Soler (7-2, 84e), pour sceller le sort du match. Score final: 7-2. Le PSG disputera une nouvelle fois les huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles.

La Juventus éliminée

Dans le même temps, la Juventus se déplaçait au Portugal pour jouer sa survie dans la compétition contre le Benfica. Mais les Italiens n’auront pas fait le poids contre des Lisboètes redoutables chez eux. Antonio Silva ouvrait le score à la 17e, récompensant le bon début de match des locaux. Serein, malgré l’égalisation de Vlahovic dans la foulée, (1-1, 24e), Benfica reprenait l’avantage grâce à Joao Mario sur penalty (2-1, 28e). Pas au bout de leurs peines, les Piémontais voyaient Rafa Silva faire le break d’une belle talonnade (3-1, 35e).

Au retour des vestiaires, Rafa Silva s’offrait le doublé pour porter le score à 4-1. Le match était scellé. La Juventus va bien sonner la révolte en fin de partie, sur un but de Milik (4-2, 77e) et un autre de Mckennie (4-3, 79è), mais ce ne fut pas suffisant. Le Benfica l’emporte sur le score de 4-3 et file en huitième de finale. Les Turinois quittent donc la Ligue des champions dès la phase de groupes. Ils tenteront d’assurer leur place en Ligue Europa contre le PSG lors de la sixième journée.