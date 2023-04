LDC: le groupe du Real Madrid pour le déplacement à Chelsea

-Publicité-

Le Real Madrid a dévoilé ce lundi sa liste de joueurs convoqués pour affronter Chelsea en quarts de finale retour de la Ligue des champions.

Le Real Madrid se dirige une fois de plus vers les demi-finales de la Ligue des Champions. Après leur victoire facile lors du match aller à Santiago Bernabeu contre Chelsea (2-0), les Madrilènes se rendent chez les Blues ce mardi pour la manche retour. Et les hommes de Carlo Ancelotti partent une nouvelle fois favoris face à des Blues, en difficulté cette saison et seulement classés 11e de la Premier League.

A la veille de ce choc, le Real Madrid a officialisé le groupe de joueurs retenus pour ce déplacement en Angleterre. Et l’effectif Merengue est quasiment au grand complet. Seul le Français Ferland Mendy manque à l’appel pour cause de blessure. A noter donc le retour de l’homme fort du moment Vinicius Jr, absent lors de la victoire contre Cadix ce week-end en Liga. Les autres cadres habituels sont aussi présents, notamment Luka Modric, Karim Benzema ou encore Toni Kroos.

Pour rappel, L’arbitre Daniele Orsato a été désigné par l’UEFA pour diriger ce match. L’Italien sera accompagné de ses compatriotes Massimiliano Irrati, responsable en cabine du VAR, et Paolo Valeri, son assistant. Maurizio Mariani sera le quatrième arbitre et Ciro Carbone et Alessandro Giallatini seront les arbitres assistants.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis López

Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas, Rüdiger

Milieux : Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano

