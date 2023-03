LDC: le groupe du Real Madrid pour la réception de Liverpool, avec Benzema et Mendy

Le Real Madrid a dévoilé ce mardi le groupe convoqué par Carlo Ancelotti, pour la réception de Liverpool en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

La phase retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions s’achève cette semaine. mercredi, le Real Madrid accueillera Liverpool pour un choc qui s’annonce encore une fois détonnant. Les Merengue vont débuter cette rencontre avec un avantage confortable, après leur victoire (5-2) à Anfield il y semaines. Mais pas question pour le champion d’Europe de fermer le jeu et procéder en contre-attaque, comme l’a expliqué l ‘entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse ce mardi.

“On va essayer de bien entrer dans le match, dès la première minute de jeu, pour le gagner. On a pas beaucoup parlé du match aller où on a fait beaucoup de bonnes choses. On ne va pas faire de calculs et fermer le jeu. On va jouer notre meilleur football offensif et les joueurs le comprennent. C’est pour ça que ça va être un match ouvert. On doit bien faire deux choses : défendre et attaquer, mais on doit penser davantage à attaquer“, a-t-il lancé dans des propos relayés par Real France.

Et pour tenter de battre les Reds à nouveau, Carlo Ancelotti à sa disposition la quasi-totalité de son groupe. Seul David Alaba manque à l’appel. Karim Benzema, touché à la cheville face au Real Betis (0-0) et absent championnat face à l’Espanyol (3-1) samedi, est de retour. Le Real enregistre également le retour de Ferland Mendy. Le latéral gauche tricolore était absent depuis fin janvier en raison d’un pépin musculaire.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis López

Défenseurs : Carvajal, Militão, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas, Rüdiger, Mendy

Milieux : Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano, Álvaro