LDC: le groupe de Manchester City pour la finale contre l’Inter Milan

-Publicité-

Manchester City affronte l’Inter Milan samedi prochain à 20h (GMT+1) dans le cadre de la finale de la Ligue des champions. Découvrez le groupe retenu par Pep Guardiola pour l’occasion.

La saison de football s’achève sur la scène européenne ce samedi, avec la finale de la Ligue des champions qui aura lieu au Stade Olympique Atatürk à Istanbul en Turquie. Un gros choc attendu chaque année, qui oppose cette saison Manchester City, grand favori pour le titre, à l’Inter Milan. A moins de trois jours de l’entame de la rencontre, les Sky Blues ont dévoilé ce jeudi, le groupe de joueurs retenus par l’entraîneur Pep Guardiola pour l’occasion. Et le technicien catalan a fait appel à 23 éléments de son effectif.

Tous les cadres sont là, notamment le héros de la demi-finale retour contre le Real Madrid, Bernardo Silva. Le portugais sera une nouvelle fois attendu au tournant. On retrouve également, sans surprise, le meilleur buteur du club, Erling Haaland. Pour sa première saison sous les couleurs des Skyblues, le norvégien va également disputer sa première finale de la Ligue des champions. Une performance inoubliable de la part du Cyborg, pourrait lui assurer son premier Ballon d’Or. Kyle Walker, qui ne serait pas à 100% physiquement, figure aussi dans le groupe.

- Publicité-

Manchester City dispose donc de ses meilleurs éléments pour aller chercher son troisième trophée de la saison, après le sacre en Premier League et en FA Cup. Et au vu des forces vives présentes, le club anglais ne devrait pas avoir trop de mal à venir à bout de l’Inter Milan. Pep Guardiola ne veut toutefois pas tomber dans la facilité. « Bien sûr que nous sommes confiants et optimistes, mais, en même temps, je ne peux pas nier les qualités et les forces de l’équipe adverse. Je ne l’ai jamais fait, surtout en finale de la Ligue des champions« , a déclaré mardi Guardiola lors de la conférence de presse d’avant-match.

Le groupe de Manchester City

Kyle Walker, Ruben Dias, Kalvin Phillips, John Stones, Nathan Ake, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Jack Grealish, Aymeric Laporte, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Stefan Ortega Moreno, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Sergio Gomez, Manuel Akanji, Riyad Mahrez, Ederson, Maximo Perrone, Scott Carson, Phil Foden, Cole Palmer, Rico Lewis.

Confirmed travelling squad for the #UCLfinal! 📋



Learn more ⬇️ — Manchester City (@ManCity) June 8, 2023

Articles similaires