LDC: le classement des buteurs après les huitièmes de finale

Découvrez le classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions, après les huitièmes de finale qui se sont achevés ce mercredi soir. Le prodige de Manchester City Erling Haaland domine les débats pour le moment avec 10 réalisations.

Les huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles se sont achevés ce mercredi soir, avec les qualifications du Real Madrid contre Liverpool et de Naples au détriment de l’Eintracht Francfort. Et, à cette étape de la compétition, les attaquants sont déjà en feu avec des prestations parfois hors norme. On pense évidemment tout de suite au quintuplé d’Erling Haaland lors de la victoire de Manchester City contre Leipzig (7-0) en 8e retour. Une performance XXL qui permet au Norvégien de prendre la tête du classement des buteurs avec 10 réalisations.

L’attaquant de Manchester City devance Mohamed Salah qui a inscrit 8 buts en C1 cette saison, malgré le niveau jugé insuffisant affiché par Liverpool. Kylian Mbappé complète le podium avec 7 buts. A noter que l’Égyptien et le Français n’ont plus aucune chance de terminer meilleur buteur de la Ligue des champions, Liverpool et le PSG étant déjà éliminés.

Vinicius Jr (Real Madrid) et Joao Mario (Benfica) occupent la quatrième place du classement. Viennent ensuite plusieurs joueurs qui totalisent cinq buts, notamment Taremi (FC Porto), Rafa (Benfica) ou encore Robert Lewandowski, qui a quitté la compétition dès la phase de groupe avec le FC Barcelone.

Le top 10 des buteurs de la C1 après les huitièmes