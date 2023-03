LDC: le Bayern mate le PSG et file en quarts, le Milan AC aussi qualifié

La manche retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions se poursuivait ce mercredi soir. Le Bayern Munich a tranquillement battu le PSG (2-0) et se hisse en quarts de finale. Le Milan AC valide aussi son ticket pour le tour suivant, après son match nul sur la pelouse de Tottenham (0-0).

Après sa courte victoire au Parc des Princes (1-0) lors du match aller, le Bayern Munich recevait le PSG ce mercredi soir lors de la manche retour des huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Largement au déçu de leur adversaire durant toute la partie, surtout en deuxième période, les Munichois se sont imposés sur le score de 2-0. Une victoire qui leur ouvre la porte des quarts de finale de la compétition.

Lors du premier acte, le duel était plutôt équilibré entre les deux équipes, avec les Parisiens qui évoluaient en contre. Le PSG n’était d’ailleurs pas loin d’ouvrir la marque en fin de première période. Sur une sortie hasardeuse balle au pied de Sommer, Vitinha réussissait à éliminer le Suisse mais sa frappe était sortie sur la ligne par Matthijs de Ligt (38e). Le score était donc nul et vierge à la pause.

Au retour des vestiaires, le Bayern Munich décidait de prendre le contrôle du match et mettait le pied sur le ballon. Et ça ne tardait pas à payer. Après un premier but refusé pour hors-jeu, Maxime Choupo Moting débloquait la situation, après une perte de balle de Verratti devant sa surface (1-0, 61è). Ce but a été un véritable coup dur pour les Parisiens qui ont baissé les bras.

Le Milan AC aussi qualifié

Le Bayern profitait alors de la nouvelle dynamique du club pour faire le break en fin de match grâce à Serge Gnabry bien servi par Cancelo (2-0, 89è). Avec cette victoire, le Bayern Munich poursuit donc sa saison exceptionnelle en Ligue des champions et se hisse en quarts de finale du tournoi. De son côté le PSG quitte la C1 en huitièmes de finale pour la deuxième saison consécutive.

Dans l’autre rencontre de la soirée, le Milan AC et Tottenham ont livré une prestation terne qui s’est soldée par un nul (0-0). Les Milanais ont profité de leur victoire lors de la manche aller (1-0) pour se qualifier pour le tour suivant. De leur côté, les Spurs quittent la compétition par la petite porte.