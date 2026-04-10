LDC: le Barça saisit l’UEFA après un arbitrage contesté face à l’Atlético

Battu par l’Atlético de Madrid (0-2), le FC Barcelone a déposé une plainte officielle auprès de l’UEFA, dénonçant plusieurs décisions arbitrales jugées déterminantes dans l’issue du quart de finale aller de Ligue des champions.

Le FC Barcelone a officiellement saisi l’UEFA, jeudi, pour contester certaines décisions arbitrales prises lors de sa défaite face à l’Atlético de Madrid (0-2), en quart de finale aller de la Ligue des champions.. Dominés sur leur pelouse du Camp Nou, les hommes d’Hansi Flick estiment avoir été lésés par plusieurs décisions litigieuses, dont l’exclusion du défenseur Pau Cubarsí.

Au cœur de la polémique, une action survenue à la 54e minute. Après une remise de Juan Musso dans sa propre surface, le défenseur Marc Pubill a touché le ballon de la main sans que l’arbitre ne désigne le point de penalty. Une décision qui a suscité l’incompréhension côté catalan.

Le club blaugrana considère que ces choix arbitrals, validés par l’assistance vidéo, ne sont pas conformes aux lois du jeu et ont pesé directement sur l’issue de la rencontre. Dans ce contexte, le FC Barcelone espère obtenir des éclaircissements de la part de l’instance européenne, alors que la tension reste vive avant le match retour.



