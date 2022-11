LdC: la réaction du PSG, tombé sur le Bayern Munich en huitièmes

Au micro de RMC Sport ce lundi, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, à réagi au choc contre le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Seulement quelques jours après les derniers matchs de groupes, l’UEFA a procédé ce lundi au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Quelques grosses rencontres sont à l’affiche, notamment ce choc entre le PSG et Bayern Munich. Les deux clubs se retrouvent pour la troisième fois en trois ans sur la scène européenne. Au micro de RMC Sport, le directeur sportif du club parisien Luis Campos, qui a représenté le club lors de ce tirage à Nyon, a livré ses impressions à chaud sur cette double confrontation à venir contre les Bavarois. Et il est plutôt confiant.

« Quand j’ai vu les études de certains mathématiciens, j’ai compris que c’était une forte probabilité, j’en avais parlé avec quelques joueurs après le match à Turin. Ce seront deux grands matchs entre deux très grandes équipes du football européen. On est très confiants et positifs. On pourra faire deux grands matchs pour passer en quart de finale. Pour nous, c’est une grande opportunité de montrer une bonne démonstration à l’Europe et au monde qu’on est la meilleure équipe au monde. On a un grand coach, de grands joueurs, on joue bien« , a ainsi expliqué le Portugais.

Le PSG, qui espère retrouver la finale de la Coupe aux grandes oreilles comme en 2020, perdu justement contre le Bayern Munich (1-0), devra donc se débarrasser de l’ogre munichois pour continuer son aventure européenne. Pour rappel, les huitièmes de finale se joueront les 14-15-21-22 février pour l’aller et les 7-8-14-15 mars pour le retour. Les quarts de finale sont prévus les 11-12 et 18-19 avril, les demi-finales les 9-10 et 16-17 mai. La grande finale sera disputée le 10 juin 2023 à Istanbul.