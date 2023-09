LDC: la réaction du PSG, tombé dans le groupe de la mort

Présent à Monaco pour le tirage de la Ligue des champions ce jeudi, le président du PSG Nasser Al Khelaifi s’est montré plutôt satisfait de la poule qu’à hérité son club.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi soir à Monaco. Annoncé parmi les favoris pour le titre, le PSG est tombé dans la poule F, dite de la mort, en compagnie de Dortmund, du Milan AC et de Newcastle. Un groupe très relevé, dans lequel les Parisiens devront batailler pour accéder au tour suivant. Pas de quoi effrayer le président du club Nasser Al Khelaifi.

«C’est difficile mais c’est pareil pour les autres. Oui c’est difficile, mais c’est ce qu’on veut, c’est ce qu’on aime, jouer les grands matchs. Il faut le prendre de manière positive. Ça va obliger les joueurs et le staff à être prêts, de travailler plus dur. Je sens qu’on est sur le bon chemin depuis 3 matchs. On veut progresser. C’est une motivation pour tout le monde mais il faut y aller étape par étape», assure-t-il au micro de beIN, relayé par Footmercato.

- Publicité-

Yohan Cabaye, l’ancien joueur du PSG et de Newcastle, actuellement coordinateur sportif du centre de formation parisienne, a également partagé ses réflexions sur ce tirage inhabituel lors d’une interview avec RMC Sport.

« Égoïstement, je suis très content de retourner à Newcastle. J’ai vécu de très bons moments. Retrouver le stade, la ferveur, les supporters… Les revoir au premier plan, c’est un plaisir. Maintenant, sportivement, ce seront deux matches compliqués face à eux. C’est la Ligue des Champions. Mais je suis heureux», a-t-il lancé dans un premier temps.

Il ajoute : «Les trois adversaires seront difficiles. Trois équipes différentes, trois équipes difficiles à jouer. Trois stades avec une atmosphère particulière aussi. C’est la Ligue des Champions. Malheureusement, on est tombé sur le groupe le plus difficile, oui. Mais en étant le PSG, on se doit de jouer les matches pour les gagner et il faut se dire que les autres équipes ont peur de nous aussi.»

Articles similaires