LdC: la date du tirage de la phase de groupe et les chapeaux avant les derniers qualifiés

Le tirage au sort de la phase de groupe de la prochaine édition de la Ligue des Champions aura lieu ce jeudi à Nyon en Suisse. En attendant de connaître les derniers qualifiés, découvrez les différents chapeaux.

L’hymne légendaire de la Ligue des Champions va bientôt retentir pour le début des phases de groupes, prévu le 6 septembre prochain. On connaîtra les derniers qualifiés pour cette phase de la C1 ce mercredi, à l’issue des barrages retour. Le lendemain à 18h (GMT) sera effectué le tirage au sort pour déterminer la composition des différentes poules. Pour l’heure, la plus prestigieuse des compétitions européennes connaît 26 de ses 32 participants.

Comme chaque année, puisque la nouvelle formule débutera en 2024-2025, les 32 clubs qualifiés seront répartis en quatre chapeaux de huit équipes. Le premier est déjà complété, avec le Real Madrid et l’Eintracht Francfort, tenants du titre en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Ils seront accompagnés par les champions en titre en fonction des coefficients nationaux, à savoir: Manchester City, l’AC Milan, le Bayern Munich, le PSG, le FC Porto et l’Ajax Amsterdam.

Pour les autres chapeaux, Liverpool et Chelsea, dans le top 5 du classement européen, seront donc placés dans le deuxième chapeau. Tout comme le FC Barcelone, la Juventus Turin, l’Atlético de Madrid, le FC Séville, le RB Leipzig et Tottenham. A noter qu’aucune des équipes disputant les barrages ne peut prétendre à figurer dans ce chapeau 2.

En ce qui concerne le chapeau 3, le Borussia Dortmund, le RB Salzbourg, le Shakhtar Donetsk, l’Inter Milan, Naples, le Sporting Lisbonne et le Bayer Leverkusen y figurent déjà. Le dernier chapeau sera rempli majoritairement de clubs s’étant qualifiés via les barrages. Pour l’heure, deux clubs sont déjà assurés d’y prendre place, notamment le Club Bruges et le Celtic Glasgow

Les chapeaux:

Chapeau 1 (8/8): Real Madrid, Eintracht Francfort, Manchester City, AC Milan, Bayern Munich, PSG, FC Porto, Ajax Amsterdam

Chapeau 2 (8/8): Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus Turin, Atlético de Madrid, FC Séville, RB Leipzig, Tottenham

Chapeau 3 (7/8): Borussia Dortmund, RB Salzbourg, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Naples, Sporting Lisbonne, Bayer Leverkusen.

Chapeau 4 (2/8): Club Bruges, Celtic Glasgow

Chapeau 3 ou 4, en fonction des barrages: OM