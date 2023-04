LDC: Haaland leader, un Africain sur le podium, le classement des buteurs

- Publicité-

Buteur lors de Bayern-Manchester City (1-1) mercredi, Erling Haaland occupe seul la tête du classement des buteurs de la Ligue des champions. Salah et Mbappé complètent le podium.

Malgré l’élimination de Liverpool en huitième de finale, massacré par le Real Madrid, Mohammed Salah figure toujours parmi les top buteurs de la Ligue des champions. L’attaquant des Reds loge à la deuxième place dans le classement. Une place due à ses huit réalisations dans ce tournoi.

Mohamed Salah est devancé par Erling Haaland, qui compte actuellement 12 buts depuis le début du tournoi. Derrière l’Égyptien, Kylian Mbappé se retrouve à la troisième place avec 7 buts, tandis que Vinicius Junior en a marqué six et est toujours en course avec le Real Madrid. Le Top 5 est fermé par João Mario du Benfica Lisbonne.

Les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions

1- Erling Haaland (Manchester City) -12 buts

2- Mohamed Salah 8 (Liverpool) – buts

3- Kylian Mbappé (PSG) – 7 buts

4- Vinicius Junior (Real Madrid) – 6 buts

5- João Mario (Benfica) – 6 buts