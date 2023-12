LDC : graves accusations contre le Bayern Munich

Selon les informations de Bild ce lundi, Galatasaray accuse Thomas Tuchel et le Bayern Munich d’avoir volontairement joué le match nul (0-0) contre Copenhague, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions.

La semaine dernière, la cinquième journée de la Coupe aux grandes oreilles se disputait sur la scène européenne. Pour cette occasion, le Bayern Munich, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, recevait Copenhague dans une rencontre très déséquilibrée sur le papier. Mais, contre toute attente, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge. Un résultat qui n’arrange pas forcément les autres pensionnaires de ce groupe, notamment Galatasaray auteur d’un nul spectaculaire (3-3) face à Manchester United.

D’ailleurs, les Turcs accusent le Bayern d’avoir volontairement faussé leur match contre Copenhague. Les Bavarois ont été moins impressionnants que d’habitude, et l’entraîneur Thomas Tuchel avait fait tourner son effectif. Cela n’est pas passé en Turquie. Okan Buruk, le coach de Galatasaray, ne s’est d’ailleurs pas caché

«Nous avons été déçus quand ils ont cédé des points. Ils ont effectué une rotation pour la première fois et il ne semblait pas qu’ils voulaient gagner. Nous sommes l’équipe malheureuse du groupe car nous avons dû jouer contre le Bayern lors des troisième et quatrième journées. Nous voulons gagner à Copenhague et faire notre travail. J’attends beaucoup du Bayern pour le dernier match contre Manchester… », a-t-il lâché, relayé par Footmercato. Des propos qui ne devraient pas être bien accueillis du côté du Bayern Munich.

Pour rappel, après ces deux résultats, Galatasaray se retrouve troisième du groupe A, derrière Copenhague. Les deux équipes s’affrontent, lors de la dernière journée, la semaine prochaine, pour une place en huitièmes de finale. Il faut également souligner que Manchester United, qui sera opposé au Bayern Munich, reste également dans la course pour le dernier billet qualificatif de cette poule.