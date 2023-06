LdC (F): le FC Barcelone renverse Wolfsbourg et remporte le trophée

Le FC Barcelone et Wolfsburg s’affrontaient ce samedi, en finale de la Ligue des champions féminine. Menées par deux buts d’écart, les Catalanes se sont arrachées pour s’offrir le titre après leur victoire (3-2).

En attendant la finale chez les hommes, la Ligue des champions a livré son verdict ce samedi chez les femmes. L’ultime match de la compétition a opposé le FC Barcelone, vainqueur en 2021, et Wolfsburg, qui a remporté le trophée en 2013 et 2014. Une affiche palpitante qui a tenu toutes ses promesses.

La première période était totalement maîtrisée par les Allemandes, qui ont ouvert rapidement le score. Une réalisation signée Ewa Pajor, qui permettait à son équipe de débuter idéalement la rencontre (1-0, 3e). Avant la pause, Alexandra Popp bien trouvée par Ewar Pajor doublait la mise (2-0, 37e). On croyait alors que le plus dur était fait pour Wolfsburg, mais c’était sans compter sur les joueuses du FC Barcelone.

- Publicité-

Au retour des vestiaires, Patricia Guijarro réduisait la marque pour les Catalanes sur un service de Caroline Graham Hansen (2-1, 48e). Deux minutes plus tard, Patricia Guijarro s’offrait le doublé et remettait les compteurs à zéro (2-2, 50e). Tout était donc à refaire et c’est le FC Barcelone qui frappait de nouveau. Fridolina Rolfö inscrivait un troisième but pour les Catalanes (3-2, 70e). Au sein du Philips Stadion d’Eindhoven, la section féminine du Barça s’impose 3-2 et remporte sa deuxième Ligue des Champions en trois ans.

Articles similaires