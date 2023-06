LDC: Erling Haaland donne les raisons de sa réussite

-Publicité-

Dans un entretien accordé au site officiel de l’UEFA, Erling Haaland a expliqué comment il arrivait à mettre autant de buts en Ligue des champions. Le Norvégien a notamment mis en avant ses coéquipiers.

Buteur hors pair et insatiable, Erling Haaland aligne des statistiques monstrueuses dans toutes les compétitions qu’il dispute. Réputé pour être le tournoi le plus difficile sur la scène européenne, même la Ligue des champions n’a pas pu lui résister. En C1, le Cyborg affiche un ratio impressionnant de 1,21 but de moyenne par match, un record. Cette saison, Haaland est le meilleur buteur de la compétition, avec 12 buts marqués pour Manchester City.

Interrogé par l’UEFA sur le secret de sa réussite en LDC, L’ancien buteur du Borussia Dortmund a mis en avant ses coéquipiers. « Je savais que j’aurais l’occasion de marquer dans cette équipe. Lorsque vous avez autant de joueurs incroyables autour de vous pour vous alimenter en ballons, des occasions se présentent toujours. J’ai la chance d’avoir des coéquipiers qui m’aident à faire mon travail, à savoir mettre le ballon au fond des filets. Il faut travailler dur sur le terrain et en dehors pour continuer à marquer des buts et, quand j’en marque un, je me concentre immédiatement sur le suivant.», a-t-il expliqué.

- Publicité-

Ce samedi, Erling Haaland va disputer sa première finale de Ligue des champions. Le Norvégien sera donc évidemment attendu au tournant, lui qui fait désormais figure de favori pour le Ballon d’Or 2023.

Articles similaires