LDC: Dortmund crie au scandale après l’élimination contre Chelsea

Battu par Chelsea (2-0) ce mardi soir, le Borussia Dortmund quitte la Ligue des champions dès les huitièmes de finale. Après la rencontre, certains joueurs du BVB ont désigné l’arbitre de la partie comme responsable de leur élimination.

Pourtant en ballottage favorable après sa belle victoire (1-0) à domicile, le Borussia Dortmund n’a pas su réitérer son exploit lors de la manche retour du huitième de finale de la Ligue des champions contre Chelsea. Le BVB s’est incliné ce mardi soir à Stamford Bridge (0-2) disant par la même occasion adieu à la Coupe aux grandes oreilles. Après la rencontre, certains joueurs du club allemand, ont désigné l’arbitre du match comme le responsable de leur échec. Ils accusent notamment le juge de la partie, d’avoir fait rejouer à Kai Havertz le penalty du break, alors que ce dernier avait manqué sa première tentative. Emre Can a d’ailleurs taclé violemment Monsieur Makkelie sur Prime Vidéo pour ce fait de jeu.

«On ne méritait pas de perdre, mais on a perdu à cause de l’arbitre. Redonner le pénalty à retirer comme ça, comment c’est possible ? Je ne comprends pas. L’arbitre a été très mauvais aujourd’hui. La façon dont il nous a parlé était arrogante. On jouait ici à Stamford Bridge, peut-être qu’il a eu peur des supporters, je ne sais pas. L’UEFA doit nous attribuer un autre arbitre, ça n’allait pas du tout. C’est très douloureux d’être éliminé aujourd’hui. Chelsea a bien joué en première période, en seconde période on a eu une belle occasion par Jude (Bellingham). Mais au final, on a eu trop peu d’occasions si on est honnête et on n’a pas réussi à marquer», a lâché l’ancien milieu de Liverpool.

Jude Bellingham a aussi évoqué cette décision sur BT Sport, mais en restant beaucoup plus mesuré que son coéquipier. «Je ne veux pas avoir d’ennuis. C’est décevant, mais le fait qu’ils aient eu une occasion de retirer est une blague. Pour chaque pénalty avec une course aussi lente, il y aura un empiétement par des personnes courant dans la surface d’environ un mètre, mais c’est le jeu. Ils ont pris la décision et nous devons vivre avec», a-t-il sobrement lâché. Interrogé sur le même sujet, le coach du BVB Edin Terzic a préféré ne pas commenter la décision de l’arbitre.

«Quand la décision prend 5 ou 6 minutes, c’est qu’elle n’est pas facile à prendre. Je suis manager de Dortmund, responsable de la prestation de l’équipe, pas de celle de l’arbitre. On n’a pas parlé des arbitres ces dernières semaines, on ne va pas commencer ce soir (mardi), il n’y a pas à avoir honte (de cette défaite). Ne vous méprenez pas, on est déçus. Mais on va se relever, on va repartir et on verra où ça nous amène en mai»,a-t-il expliqué.