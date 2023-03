LDC: de violents incidents avant le match Naples-Francfort

A quelques heures du coup d’envoi du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre Naples et Francfort, de violents incidents ont éclaté dans la ville napolitaine, entre les supporters des deux équipes et les forces de l’ordre.

Les autorités italiennes craignaient de tels débordements et ils ont eu raison. En marge du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre Naples et l’Eintracht Francfort ce mercredi (21h, GMT+1), de violents débordements ont éclaté dans la ville napolitaine. Malgré l’interdiction pour les supporters allemands d’obtenir des places pour ce duel, plus de 600 fans de Francfort ont fait le déplacement dans la grande ville du sud de l’Italie. Résultats, des heurts ont eu lieu entre les supporters des deux équipes et les forces de l’ordre.

Les cars des supporters allemands ont d’abord été ciblés par des jets de projectiles comme relevé par la presse locale, avant que la situation ne s’envenime dans l’après-midi quand les fans de Francfort ont défilé dans les rues de la cité napolitaine. Selon les premières informations, il y a eu plusieurs véhicules incendiés, y compris une voiture de police. Les autorités ont initialement essayé d’empêcher tout contact entre les deux groupes, mais ont été ciblées par des projectiles tels que des fumigènes et des pétards. Des affrontements ont finalement eu lieu, causant des dommages aux terrasses des bars et aux vitrines des commerces.

Selon certains témoignages, deux supporters ont reçu des coups de couteaux. Mais, pour le moment, on ne sait si ce sont des supporters allemands ou italiens. Après ces violents débordements, les ultras de l’Eintracht ont été évacués vers leur hôtel via des bus municipaux mis à disposition en urgence pour les exfiltrer du centre-ville de Naples. A noter que le calme est revenu dans la ville et les premiers supporters attendent déja pour avoir accès au Stade Diego Armando Maradona.

Quelques images des affrontements

