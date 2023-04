LDC: Chelsea n’a pas peur du Real Madrid

Chelsea se déplace sur la pelouse du Real Madrid ce mercredi (19h, GMT), à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Avant ce match, l’entraîneur Frank Lampard et le défenseur César Azpilicueta affichent la confiance des Blues.

Très mal en point cette saison, avec seulement une onzième place occupée en Premier League, Chelsea va certainement jouer sa saison en Ligue des champions. Mais, pour soulever à nouveau la Coupe aux grandes oreilles, les Blues devront d’abord se défaire d’un épouvantail en quarts de finale. En effet, le club londonien affronte le Real Madrid à cette étape de la compétition, avec la manche aller de cette double confrontation qui se déroulera ce mercredi au Santiago Bernabeu.

Toutefois, malgré sa méforme qui dure depuis le début de la saison, Chelsea ne semble pas craindre son adversaire. En conférence de presse d’avant match ce mardi, le nouvel entraîneur par intérim des Blues, Frank Lampard, a confié que ses poulains étaient prêts à prouver leur valeur. « La pression est sur les deux. J’entends que le Real est favori, mais ça ne nous pose pas de problème. Dans le football, parfois, il faut démontrer aux gens qu’ils se trompent. C’est un défi pour nous. La pression ne m’inquiète pas car si tu n’es pas capable de la gérer, tu n’es pas un grand joueur, ni un grand club« , a-t-il expliqué.

Un sentiment partagé par le capitaine de Chelsea, Cesar Azpilicueta, qui s’est entretenu avec EFE. Il a tout de même reconnu qu’il faudra être concentré à chaque instant contre l’ogre madrilène. “Nous devons traiter tous nos adversaires avec respect et humilité. Nous savons que le Real Madrid est un club avec une grande histoire dans la compétition et c’est pourquoi ce qui est nécessaire pour se qualifier est le maximum dans chaque détail. C’est une équipe très dangereuse, parce qu’on pense qu’on contrôle le match et… Nous l’avons vécu dans notre chair, lorsque nous menions 0-3 l’année dernière et qu’ils sont revenus. Ce genre de micro-gestion dans chaque match est vital. Mais bien sûr, l’équipe est confiante.”