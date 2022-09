LDC-CAF: Zamalek, TP Mazembe, Al Ahly, le programme du 2è tour préliminaire

Avec la victoire du Zamalek face au FC Elect-Sport (2-0) dimanche soir, vainqueur à l’aller (2-0), on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour le second tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine.

Le Zamalek a rejoint dimanche soir les 31 autres équipes qualifiées pour le second tour préliminaire de la Ligue des champions africaines. Le club égyptien a décroché son billet pour le tour suivant après sa victoire contre le FC Elect-Sport en double confrontation (2-0, 0-2). En attente du verdict de la CAF depuis la semaine dernière, La Passe se qualifie aussi pour le second tour. La Confédération africaine de football a en effet annoncé ce lundi avoir tranché sur le cas entre l’équipe du Seychelles et Volcan Club (Comores).

Vainqueurs 1-0 à l’aller, les Comoriens n’ont pas pu effectuer le déplacement au retour en raison de problèmes logistiques. «Conformément au règlement, la Commission d’Organisation des Compétitions Interclubs de la CAF a décidé de considérer le Volcan Club de Moroni comme ayant perdu le match. Le Volcan Club est également disqualifié de la compétition», indique l’instance panafricaine. «La décision est fondée sur l’article IX 10.5 qui stipule : ‘Il est du devoir de l’équipe visiteuse d’organiser ses préparatifs de voyage de manière à lui permettre d’arriver sur le lieu du match à une heure raisonnable avant la date prévue du match.’»

La Passe retrouve donc la dernière étape avant la phase de groupe où elle sera opposée a Mamelodi Sundowns. Le club sud-africain fait partie des 6 clubs qui avaient été exemptés du premier tour avec le Wydad Casablanca, tenant du titre, le TP Mazembe, Al Ahly, le Raja Casablanca, et l’Espérance Tunis. A noter que la manche aller de ce second tour est prévue du 7 au 9 octobre et la phase retour du 14 au 16 octobre. Les 16 vainqueurs se qualifieront pour la phase de groupes.

Le programme du 2e tour préliminaire

Rivers United (Nigeria) – Wydad Casablanca (Maroc)

Plateau United (Nigeria) – Espérance Tunis (Tunisie)

ASN Nigelec (Niger) – Raja Casablanca (Maroc)

US Monastir (Tunisie) – Al Ahly SC (Egypte)

Vipers SC (Ouganda) – TP Mazembe (RD Congo)

La Passe (Seychelles) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) – Horoya AC (Guinée)

ASKO de Kara (Togo) – JS Kabylie (Algérie)

Djoliba AC (Malli) – CR Belouizdad (Algérie)

Young Africans (Tanzanie) – Al Hilal (Soudan)

Al Merreikh (Soudan) – Al Ahli Tripoli (Libye)

Flambeau du Centre (Burundi) – Zamalek (Egypte)

Cape Town City (Afrique du Sud) – Petro Atletico (Angola)

Primeiro de Agosto (Angola) – Simba SC (Tanzanie)

Royal Leopards (Eswatini) – Coton Sport (Cameroun)

Rail Club de Kadiogo (Burkina Faso) – AS Vita Club (RD Congo)