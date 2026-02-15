LDC CAF : Young Africans 1-0 JS Kabylie à la mi-temps

Young Africans mène 1-0 à la pause face à la JS Kabylie, grâce à une transformation depuis le point de penalty obtenue peu avant la mi-temps. Ce but, inscrit à la 38ᵉ minute, a permis à l’équipe tanzanienne de concrétiser son temps fort et d’aborder la seconde période avec un avantage mince mais précieux.

Young Africans mène 1-0 à la pause face à la JS Kabylie, grâce à une transformation depuis le point de penalty obtenue peu avant la mi-temps. Ce but, inscrit à la 38ᵉ minute, a permis à l’équipe tanzanienne de concrétiser son temps fort et d’aborder la seconde période avec un avantage mince mais précieux.

La rencontre avait pourtant débuté sur un tempo élevé, avec des occasions de part et d’autre et un rythme de jeu soutenu. Les Algériens se sont montrés dangereux d’entrée : une énorme opportunité leur a échappé quand le ballon a rencontré le montant, sauvant temporairement les locaux.

Plus opportunistes dans le dernier geste, les visiteurs ont su transformer leur domination en réalisme avant la pause. Ce petit écart au score récompense une meilleure finition et offre aux Tanzaniens un confort psychologique pour la suite du match.

Publicité

Points marquants de la première période