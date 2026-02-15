LDC CAF : Young Africans 0-0 JS Kabylie

Dès le coup d’envoi, la partie entre Young Africans et la JS Kabylie prend des allures de duel offensif. Les protagonistes privilégient l’initiative, cherchant la verticalité et multipliant les courses vers le but adverse. L’engagement est palpable et l’on sent que chacun veut imposer son rythme le plus tôt possible.

Le cuir circule d’une surface à l’autre sans temps mort, à un tempo élevé qui empêche toute accalmie. Les lignes se resserrent puis s’ouvrent, offrant des séquences rapides où l’on alterne phases de possession et accélérations tranchantes. Le public est tenu en haleine par cette intensité constante.

À la sixième minute, une action bien construite de la JSK frôle l’ouverture du score : la tentative de la formation algérienne vient mourir sur le montant, privant ainsi les Tanzaniens d’un but précoce. Le score reste vierge, mais la rencontre a clairement pris de la vitesse et promet de beaux temps forts à venir.