LDC CAF : supporters de MC Alger mobilisés au centre d’entraînement avant le match face à Sundowns

À la veille d’un rendez-vous décisif en Ligue des Champions, les supporters du Mouloudia Club d’Alger se sont massivement déplacés pour galvaniser leur équipe. Ce mardi, le centre d’entraînement a reçu une affluence inhabituelle alors que le club procédait à sa dernière séance sur le sol algérien avant le départ pour l’Afrique du Sud.

Sur le terrain, l’ambiance était concentrée : joueurs et encadrement ont peaufiné les derniers ajustements tactiques et physiques, conscients que l’opposition face au Mamelodi Sundowns, lors de la sixième journée de la phase de groupes, déterminera leur avenir dans la compétition. Le staff observait attentivement chaque exercice, cherchant à corriger les moindres détails avant ce déplacement crucial.

Lorsque l’entraînement s’est achevé, les supporters ont envahi l’espace autour du centre avec une ferveur palpable. Les fumées colorées, les slogans entonnés en chœur et les encouragements répétés ont créé une atmosphère bouillonnante, transformant les abords du stade en véritable fournaise. Ce moment populaire a illustré l’attachement profond des fans au club et leur volonté de soutenir les joueurs jusqu’au bout.

Un message clair avant le départ pour Pretoria