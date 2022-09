LDC-CAF: Stéphane Sessegnon croit en la victoire du Coton FC contre l’ASEC Mimosas

Stéphane Sessegnon s’est exprimé sur le match de ce dimanche entre Coton FC et ASEC Mimosas en Ligue des champions africaines. Et pour l’ancien capitaine des Ecureuils, les Cotonculteurs sont capables de remporter la victoire.

C’est le grand jour pour Coton FC. En course pour la phase finale de la Ligue des champions africaines pour la première fois de son histoire, le club de Ouidah affronte ce dimanche l’ASEC Mimosas, au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, à partir de 17 heures (GMT+1). Un match comptant pour la manche aller du premier tour préliminaire de la C1.

Un premier gros test pour l’équipe béninoise qui joue d’entrée contre des ivoiriens habitués du tournoi et quarts de finaliste en titre. Mais les champions du Bénin peuvent compter sur le soutien de leur ainée Stéphane Sessegnon. Invité à donner son avis sur cette première sortie des Ouidahiens, l’attaquant de Sirens FC pense que ses jeunes frères sont capables de décrocher la victoire face aux Ivoiriens.

« A Coton FC, je souhaite bon match demain parce que c’est aussi important que dans la suite de la campagne et même dans les phases de poule de la ligue des champions, qu’on puisse avoir un représentant de notre pays. Demain, ça va être un gros match contre une équipe d’ASEC Mimosas qui a de l’expérience mais bon. Le fait qu’on joue déjà chez nous à domicile est un facteur important et qui doit nous profiter. Je pense que cette équipe de Coton FC est capable de pouvoir déjà faire la différence à la maison et finir le boulot au match retour« , a déclaré l’ex-buteur du PSG.

Avant d’inviter le public béninois a faire massivement le déplacement du côté du stade GMK(qui sera libre et gratuit pour cette rencontre) pour booster le club de Ouidah. « Bonne chance à eux pour demain et j’invite le public à faire massivement le déplacement du stade pour les pousser à la victoire car ce qui va primer sur tout et après tout sera le triomphe du Football béninois. Bon match à eux et vivement les trois points. Mes salutations au peuple sportif béninois. Merci beaucoup », a ajouté « Diego pourri ».