LDC CAF : scénarios de qualification pour les quarts de finale

Les rencontres de la 6e et ultime journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF se tiendront les 14 et 15 février 2026. Après cinq journées, trois clubs ont déjà assuré leur présence en quarts de finale : Pyramids FC, Al Ahly et le Stade Malien. Les cinq billets restants se joueront donc lors de cette dernière levée, avec encore beaucoup d’incertitudes.

Plusieurs poules offrent un suspense intense tandis que d’autres ont déjà vu des équipes éliminées. Des affrontements directs décisifs et des calculs de résultats détermineront qui accompagnera les qualifiés actuels dans la phase à élimination directe.

Certaines formations n’ont plus d’espoir ; Rivers United, la JS Kabylie et Simba ont d’ores et déjà perdu toute chance de poursuivre la compétition, laissant leurs adversaires se disputer les dernières places.

Les enjeux groupe par groupe

Dans le groupe A, Pyramids FC a pris une option définitive avec 13 points. La seconde place revient à une lutte serrée entre la RS Berkane et Power Dynamos, tous deux à sept unités. Rivers United ferme la poule avec un point et ne peut plus continuer. Pour la dernière journée, Berkane reçoit Rivers tandis que Pyramids accueille Power Dynamos : une victoire assurerait la présence des Marocains, tandis qu’un partage des points — ou même une défaite — pourrait suffire selon le résultat des Zambiens. En cas d’égalité finale, les confrontations directes tournent en faveur de la RS Berkane.

Le groupe B verra Al Ahly défier l’AS FAR et les Young Africans affronter la JS Kabylie. Al Ahly est déjà qualifié, l’AS FAR dispose de l’avantage avec huit points mais reste sous pression : un nul ou une victoire la propulse en quarts, tandis qu’une défaite couplée à une victoire des Young Africans la mettrait en danger. Les Tanzaniens, eux, doivent impérativement l’emporter et compter sur une contre-performance marocaine pour espérer se qualifier.

La poule C est la plus ouverte : Al-Hilal (8 pts), MC Alger (7), Mamelodi Sundowns (6) et Lupopo (5) peuvent tous encore prendre l’un des deux billets. Les rencontres opposeront Al-Hilal à Lupopo et Sundowns au MC Alger. Les Soudanais valideront leur ticket en cas de succès ; le MC Alger peut s’en sortir avec un nul ; Sundowns n’a d’autre choix que la victoire ; quant à Lupopo, il lui faut gagner et l’emporter largement au besoin.

