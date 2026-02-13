LDC CAF : Rhulani Mokwena retrouve Mamelodi Sundowns avec MC Alger

Le calendrier a réservé une situation pour le moins théâtrale : le 14 février, en Afrique du Sud, Rhulani Mokwena croisera de nouveau le chemin du Mamelodi Sundowns, équipe qu’il a autrefois dirigée et transformée. Aujourd’hui à la tête du Mouloudia Club d’Alger, l’entraîneur sud-africain s’apprête à vivre un retour personnellement chargé, sur la pelouse d’un club qu’il connaît dans ses moindres ressorts.

Avant de prendre les rênes du MCA, Mokwena a fait partie intégrante du projet Sundowns, d’abord comme adjoint entre 2020 et 2022, puis comme entraîneur principal jusqu’en 2024. Durant cette période, il a contribué à une longue série de succès au plan national et a porté l’équipe sur la scène continentale, acquis qui ont consolidé sa notoriété à l’échelle africaine.

Au-delà des souvenirs, il y a des enjeux immédiats. Le Mouloudia, deuxième du groupe C avec sept points, n’a besoin que d’un match nul pour s’assurer une place en quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Les Sundowns, eux, sont troisièmes avec six points et doivent impérativement l’emporter s’ils veulent garder l’espoir de qualification. Le rapport de forces mathématique rend la rencontre incontournable.

Un affrontement entre savoir-faire et impératifs sportifs

L’aspect sentimental cohabitera avec la pression du résultat : Mokwena connaît les vertus et les limites de ses anciens joueurs, mais ces derniers ne sont pas étrangers à ses méthodes. Sur le plan purement tactique, l’affrontement s’annonce fin et disputé, chaque staff cherchant à tirer profit d’informations mutuelles tout en surprenant l’adversaire.