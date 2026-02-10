Benin Web TV
Le Mouloudia Club d’Alger entame la phase décisive avant son rendez-vous en Ligue des champions de la CAF. Mardi, les Verts et Rouges ont animé leur ultime entraînement à domicile avant le déplacement prévu en Afrique du Sud, où ils affronteront samedi le Mamelodi Sundowns pour la dernière journée de la phase de poules.

Football
LDC CAF : MC Alger finalise ses réglages avant le match à Pretoria
Le Mouloudia Club d’Alger entame la phase décisive avant son rendez-vous en Ligue des champions de la CAF. Mardi, les Verts et Rouges ont animé leur ultime entraînement à domicile avant le déplacement prévu en Afrique du Sud, où ils affronteront samedi le Mamelodi Sundowns pour la dernière journée de la phase de poules.

Lors de cette séance, le staff a privilégié des exercices tactiques précis et le renforcement des automatismes défensifs, conscients de la physionomie d’un adversaire sud-africain réputé pour son intensité et sa maîtrise du ballon. Les intervenants techniques ont insisté sur la discipline collective et les ajustements stratégiques afin de préparer différentes situations de jeu.

Actuel deuxième du groupe, le MC Alger se rendra en Afrique du Sud avec l’ambition de confirmer sa place pour la suite de la compétition. Les locaux n’ont d’autre alternative que la victoire pour espérer poursuivre leur parcours continental ; les Algérois savent donc qu’ils devront proposer une prestation appliquée et solide pour tenir face à la pression d’un déplacement difficile.

Départ et préparation sur place

Après ce dernier travail à Alger, la délégation partira vers Pretoria pour peaufiner les derniers détails et s’adapter au climat et aux conditions locales. Sur place, l’encadrement prévoit des séances légères, des analyses vidéo et des exercices spécifiques destinés à optimiser la récupération et la mise en place tactique avant le match. Cette étape d’acclimatation est jugée essentielle pour aborder la rencontre dans les meilleures conditions physiques et mentales.

