LDC CAF : match décisif entre JS Kabylie et Al Ahly

La rencontre entre la JS Kabylie et Al Ahly, programmée le samedi 7 février 2026 à 19h GMT, revêt un enjeu capital pour les Algériens. Incapable de se contenter d’un faux pas, le club kabyle doit impérativement s’imposer pour conserver une chance d’aller plus loin dans la compétition.

Avec seulement deux points au compteur, la JSK pointe au bas du groupe B et aborde cette cinquième journée dans une passe délicate. Le moindre résultat insuffisant compromettrait sérieusement ses ambitions et rendrait la dernière journée décisive, voire inutile si la défaite se confirme.

La récente contre-performance à Rabat contre les Forces armées royales a compliqué la situation : malgré quelques temps forts, la formation kabyle n’a pas su transformer ses opportunités en buts et se retrouve désormais sous une pression maximale. Seule une victoire ce week-end permettrait de raviver l’espoir d’une qualification.

Al Ahly, favori qui peut valider sa place