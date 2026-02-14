LDC CAF – Mamelodi Sundowns 2-0 MC Alger : doublé de Léon Muniz

À la 63e minute, la persévérance des Mamelodi Sundowns a finalement été récompensée. Après plusieurs offensives insistantes, l’équipe sud-africaine a trouvé la faille sur le flanc gauche.

Audrey Modiba a adressé un centre précis depuis la gauche vers Léon Muniz, qui a trompé à nouveau le gardien Guendouz pour inscrire son deuxième but de la rencontre.

Cette réalisation complique sérieusement la situation du MC Alger : les Algérois se retrouvent désormais à devoir remonter un retard de deux buts s’ils veulent rester dans le match.

