LDC CAF – Mamelodi Sundowns 2-0 MC Alger : doublé de Léon Muniz

À la 63e minute, la persévérance des Mamelodi Sundowns a finalement été récompensée. Après plusieurs offensives insistantes, l’équipe sud-africaine a trouvé la faille sur le flanc gauche.

Football
Audrey Modiba a adressé un centre précis depuis la gauche vers Léon Muniz, qui a trompé à nouveau le gardien Guendouz pour inscrire son deuxième but de la rencontre.

Cette réalisation complique sérieusement la situation du MC Alger : les Algérois se retrouvent désormais à devoir remonter un retard de deux buts s’ils veulent rester dans le match.

La pression exercée par les visiteurs se fait sentir depuis le coup d’envoi, et ce nouveau but risque d’accentuer les espaces au milieu de terrain, obligeant les locaux à prendre plus de risques pour espérer réduire l’écart. La suite de la rencontre s’annonce tendue, avec un MC Alger contraint de produire davantage d’efforts offensifs si la qualification ou la victoire demeure un objectif réaliste.

