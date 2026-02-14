LDC CAF – Mamelodi Sundowns 1-0 MC Alger, Guendouz sauvé par la barre (45+1′)

Juste avant la pause, sur un service millimétré de Matthews aux abords de la surface, Teboho Mokoena enrhume la défense et déclenche une frappe lourde et précise.

Juste avant la pause, sur un service millimétré de Matthews aux abords de la surface, Teboho Mokoena enrhume la défense et déclenche une frappe lourde et précise.

Le ballon file vers la cage et oblige le gardien Guendouz à une extension maximale, sans succès : la tentative finit sa course sur la barre, provoquant un grand frisson dans les tribunes.

Cette action aurait pu changer l’allure de la première période, tant elle a mis la défense adverse en difficulté et projeté les attaquants dans une position dominante. Le sauvetage sur la transversale évite un but qui semblait inévitable pendant quelques instants.

