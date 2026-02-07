LDC CAF : JS Kabylie – Al Ahly 0-0 à la 80e

La rencontre se déroule sur un fil, alternant séquences avantageuses pour chaque équipe et instants de haute tension. Les deux formations se rendent la pareille, multipliant les allers-retours et empêchant l’adversaire de prendre nettement le dessus.

Plusieurs opportunités se sont présentées sans toutefois se transformer en but : des situations dangereuses des deux côtés, mais sans réussite finale. Le portier d’Al Ahly, Shobeir, a dû intervenir à de nombreuses reprises pour neutraliser des tentatives adverses, prouvant son importance dans les moments chauds.

De leur côté, les joueurs de la JS Kabylie se montrent plus volontaires offensivement, augmentant la pression et cherchant constamment à s’installer dans le camp adverse pour créer la différence. Malgré cet engagement, la défense visiteuse tient bon et repousse les assauts répétés.

Situation à l’approche de la fin de la rencontre