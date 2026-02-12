LDC CAF J6 : Stade Malien en Tanzanie pour affronter Simba SC

Le Stade Malien se rend en Tanzanie pour disputer la 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Ayant d’ores et déjà validé son billet pour la suite de la compétition et occupant la première place de sa poule, le club malien vise à boucler cette série sans concéder la moindre défaite.

La formation de Bamako signe jusqu’ici une campagne remarquable dans l’édition 2025-2026, avec une qualification en quarts de finale acquise avant la dernière journée — une première historique pour le football malien. Cette performance a propulsé l’équipe en tête du groupe D, où elle totalise 11 points à l’approche de ce déplacement décisif.

Pour préparer cette rencontre à Dar es Salaam, le Stade Malien a programmé une séance d’entraînement sur le terrain du Benjamin Mkapa National Stadium le vendredi 13 février 2026. La confrontation est prévue le lendemain, samedi 14 février 2026, avec un coup d’envoi fixé à 16h00 GMT.

