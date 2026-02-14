LDC CAF J6 — Mamelodi Sundowns 1-0 MC Alger à la mi-temps

À la mi-temps de la rencontre du groupe C de la Ligue des champions de la CAF disputée en Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns mène 1-0 face au MC Alger.

À la mi-temps de la rencontre du groupe C de la Ligue des champions de la CAF disputée en Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns mène 1-0 face au MC Alger.

Dès les premières minutes, les locaux ont imprimé un rythme soutenu, monopolisant le ballon et asphyxiant la défense adversaire. Cette domination rapide a fini par payer : à la 6e minute, Muniz a profité d’un cafouillage dans la surface pour ouvrir la marque.

Le MCA a peiné à s’extirper de sa moitié de terrain pendant une large portion de la première période et a encaissé plusieurs vagues offensives. Bien que les Algérois aient tenté une réaction en fin de période, leurs tentatives n’ont pas véritablement mis en difficulté le gardien sud-africain.

Publicité

Enjeux et perspectives

Avec cet avantage à la pause, Sundowns tient pour l’instant un résultat précieux qui lui permet de garder des chances dans un groupe C très disputé. L’équipe sud-africaine contrôle le tempo et semble en mesure de gérer les moments clés du match si elle confirme son entame.

Pour inverser la tendance, le MC Alger devra montrer davantage d’audace après la reprise : intensifier la pression offensive, trouver des solutions plus verticales et éventuellement opérer des changements tactiques pour relancer ses options offensives et conserver l’espoir d’une qualification.