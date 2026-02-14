LDC CAF J6 : chaînes TV pour Sundowns – MC Alger

Le duel décisif de la poule C de la Ligue des Champions de la CAF opposera Mamelodi Sundowns à la formation du MC Alger, ce samedi 14 février 2026 à 13h GMT. La rencontre se déroulera au Loftus Versfeld Stadium, à Pretoria (Tshwane), lors de la 6e et ultime journée de la phase de groupes.

Les deux clubs restent mathématiquement engagés dans la course aux quarts de finale : les Sud-Africains pointent à la troisième place avec six points au compteur, tandis que les Algériens occupent la deuxième position avec sept unités. La confrontation s’annonce donc cruciale pour l’avenir continental des deux équipes.

Le scénario est simple mais implacable : un résultat nul suffit au MC Alger pour sceller sa qualification, alors que les Sundowns n’ont d’autre alternative que la victoire à domicile s’ils veulent prolonger leur parcours dans la compétition. L’atmosphère au Loftus Versfeld promet d’être électrique, les supporters locaux poussant leur équipe pour renverser la situation.

Diffusion TV

Les téléspectateurs pourront suivre la rencontre en direct sur plusieurs chaînes. La diffusion sera assurée par beIN Sports et SuperSport, réseaux qui couvrent largement les compétitions africaines. En Algérie, le match sera retransmis intégralement sur beIN Sports MENA, offrant aux fans nationaux la possibilité de voir l’intégralité de la rencontre.

Du côté sud-africain, la chaîne publique SABC 3 proposera également la retransmission en direct, permettant au public local de vivre le match depuis le stade ou chez eux. Les fans sont invités à vérifier les grilles locales et les plateformes des diffuseurs pour les éventuels commentaires, pré- et post-match ainsi que les options de streaming proposées.