LDC CAF J6 : Al Ahly – AS FAR en direct TV et streaming

La sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF mettra aux prises Al Ahly et l’AS FAR ce dimanche 15 février 2026. Le coup d’envoi est programmé à 16h GMT au Cairo International Stadium, au Caire. Cette confrontation oppose le club égyptien, déjà assuré de poursuivre l’aventure avec 9 points, à son rival marocain qui le talonne de près avec 8 unités.

Football
Pour l’AS FAR, un résultat nul suffira à valider sa place en phase suivante sans être tributaire du dernier résultat du groupe. Les deux formations s’étaient neutralisées lors de leur première rencontre de la poule, le 28 novembre au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, où le score s’était arrêté à 1-1.

Rencontre-clé de cette ultime journée de poules, ce duel au Caire revêt une importance particulière pour les Marocains qui viennent chercher leur ticket, tandis qu’Al Ahly visera à conserver sa suprématie.

Diffusion

La rencontre sera proposée en direct par beIN Sports : les abonnés pourront la suivre sur beIN Sports HD 2, avec également une retransmission disponible sur beIN SPORTS MAX 9HD.

