LDC CAF J5 : Stade Malien qualifié, ES Tunis en attente

À Bamako, le Stade malien a décroché une victoire précieuse ce dimanche en battant l’Espérance sportive de Tunis 1-0, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Ce succès assure au club malien une place directe en quarts de finale.

La première mi-temps a manqué d’intensité, les deux formations se neutralisant et privilégiant la prudence plutôt que les initiatives risquées. Le tournant est intervenu en deuxième période : à la 52e minute, profitant d’une bévue défensive tunisienne, Mamadou Traoré récupère le cuir sur le flanc gauche, s’infiltre et délivre un centre dans la surface. Daouda Coulibaly est le premier à réagir ; son tir initial est repoussé par le gardien Ben Saïd, mais il reprend le ballon et trouve le chemin des filets sur sa seconde tentative, offrant l’unique réalisation du match.

Avec ce résultat, le Stade malien enregistre une troisième victoire d’affilée en phase de groupes et demeure invaincu. Le club termine la journée en tête du groupe D avec 11 points, validant ainsi son billet pour la suite de la compétition.

Conséquences pour la poule et prochaines échéances