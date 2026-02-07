LDC CAF (J5) : Power Dynamos bat la RS Berkane

Samedi, Power Dynamos a renversé la situation en s’imposant 2-0 contre la RS Berkane lors de la 5e journée de la Ligue des champions CAF 2025/26, devant son public zambien. Les visiteurs restaient sur une large victoire 3-0 lors de leur première confrontation, mais cette fois-ci les locaux ont pris leur revanche.

La première période n’a pas livré de gros enseignements tant les deux équipes se sont équilibrées. C’est après la pause que les Zambiens ont trouvé la faille : Ronel Manyanga a transformé l’avantage dès la 47e minute, concrétisant la montée en puissance de son équipe.

La RS Berkane a tenté de pousser pour renverser la tendance, mais elle s’est heurtée à une organisation défensive compacte et bien gérée par Power Dynamos. Dans les arrêts de jeu, alors que les Marocains tentaient un ultime effort, Prince Mumba a inscrit le deuxième but (90+2) et offert aux siens une victoire fêtée par les supporters.

Impacts sur la suite de la compétition

Cette défaite alourdit la période délicate de Berkane, qui n’a pas gagné lors des trois dernières sorties : un 0-0 contre Pyramids lors de la 3e journée, une déroute 3-0 en Égypte à la 4e, puis ce revers à domicile adverse. La série pose de nouvelles questions sur la capacité du club marocain à se reprendre avant la dernière journée.

Au classement du groupe, les deux équipes totalisent désormais 7 points. RS Berkane conserve la deuxième place, tandis que Power Dynamos revient à hauteur en troisième position, relançant la lutte pour les tickets qualificatifs alors qu’il ne reste plus qu’une journée de phase de groupes.