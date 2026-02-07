LDC CAF J5 : comment suivre AS FAR – Young Africans

Le Stade olympique de Rabat accueillera un choc important ce samedi 7 février 2026 : l’AS FAR reçoit les Young Africans de Tanzanie pour la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Le coup d’envoi est prévu à 19h GMT.

Les deux équipes arrivent sur cette rencontre avec le même total de points et des ambitions identiques. Occupant la deuxième place du groupe B avec cinq unités, les Marocains et les Tanzaniens présentent un bilan comparable : une victoire, deux nuls et une défaite. Ils suivent ainsi Al Ahly, leader du groupe avec huit points.

Un succès à Rabat permettrait donc à l’une ou l’autre des formations de mettre une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale, tandis qu’un partage des points laisserait la lutte ouverte avant la dernière journée. La rencontre s’annonce serrée, chaque camp cherchant à prendre l’avantage dans cette phase décisive.

