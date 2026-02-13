LDC CAF : dernière journée décisive pour la qualification avec Sundowns, MC Alger, ES Tunis et Petro Luanda

La phase de poules de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026 touche à sa fin et la sixième journée devra trancher de nombreux dossiers. Presque tous les groupes se présentent avec des places encore à distribuer, et plusieurs affrontements directs promettent une forte intensité.

Dans le groupe A, Pyramids FC a pris une avance confortable et a validé sa présence en quarts avec 13 points. La lutte pour la deuxième place oppose RS Berkane et Power Dynamos, qui comptent chacun 7 unités : la dernière journée décidera lequel des deux rejoindra les Pharaons, tandis que Rivers United, qui n’a qu’un point, est déjà hors du coup.

Le groupe B reste également ouvert. Al Ahly possède l’avantage avec 9 points, mais AS FAR, à 8 points, peut encore renverser la situation. Young Africans, avec 5 points, conserve une petite fenêtre d’espoir, alors que JS Kabylie est éliminé après n’avoir amassé que 3 points.

Le groupe C offre un scénario particulièrement serré, avec quatre équipes séparées par un seul point : Al Hilal Omdurman (8), MC Alger (7), Mamelodi Sundowns (6) et Saint-Éloi Lupopo (5). Chacune de ces équipes garde une possibilité de qualification, ce qui promet une dernière journée électrique.

Dans le groupe D, le Stade Malien a déjà assuré sa place en quarts avec 11 points. La seconde place est disputée à égalité entre l’Espérance de Tunis et le Petro de Luanda, qui totalisent tous deux 6 points. Simba SC, limité à 2 points, ne peut plus prétendre à la suite de la compétition.

Programme de la 6e journée

14 février 2026 — 14h00 GMT : Al-Hilal vs Saint-Éloi Lupopo / Mamelodi Sundowns vs MC Alger

14 février 2026 — 17h00 GMT : Simba vs Stade Malien / Espérance de Tunis vs Petro de Luanda

14 février 2026 — 20h00 GMT : Pyramids vs Power Dynamos / RS Berkane vs Rivers United

15 février 2026 — 17h00 GMT : Young Africans vs JS Kabylie / Al Ahly vs AS FAR